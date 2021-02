Motron Motorcycles: è nato un nuovo brand Moto di KSR Group

Roma (Adnkronos Motori) – Nel corso della conferenza stampa online odierna, l’austriaca Ksr Group ha presentato il nuovo marchio motociclistico Motron Motorcycles con una gamma completa di scooter e moto, sia a combustione interna sia elettrici, e una minibike elettrica. Il portafoglio del nuovo marchio austriaco comprende modelli da 50 a 400 cc di cilindrata destinati al segmento entry-level e mid-size e modelli a propulsione elettrica con velocità massima di 45 km/h, una nuova alternativa nella classe L1e.Già all’inizio della stagione 2021 saranno disponibili i modelli elettrici Whizz, Cubertino, Volz e Vizion. I modelli a combustione interna arriveranno presso i rivenditori a partire dal secondo trimestre: la moto d’avventura X-Nord 125, il cruiser Revolver 125 e la naked Warrior 400, insieme agli scooter Breezy 50, Ventura 125, Ideo 50 e Ideo 125. Il Nomad 125 e X-Nord 400, sempre a motore termico, saranno lanciati nella seconda metà dell’anno. Tutti i modelli sono ovviamente conformi alle severe direttive EURO5 in materia di emissioni. La linea di design Motron è stata sviluppata dal team di design di KSR Group, che da 2 anni è attivo nel proprio centro di sviluppo e design a Krems-Gedersdorf, in Austria. Molti concetti di design originali e innovativi, come l’iconica linea ‘X’ della Crossfire di Brixton, sono stati creati lì.

Caratteristici del design Motron sono i freschi accenti gialli sui colori moderni e discreti: nero, grigio e bianco.Motron Motorcycles punta ai vertici del segmento in termini di rapporto qualità-prezzo grazie alle collaudate tecnologie di partner professionali. Lo sviluppo e la produzione dei modelli MOTRON sono stati infatti affidati a fornitori esperti in Asia che già operano assieme a marchi molto conosciuti e di successo. Questo permette a Motron di beneficiare delle sinergie e di un patrimonio di esperienza e di sviluppi tecnici. I prezzi di lancio dei veicoli elettrici sono infatti compresi tra 1.799 e i 2.899 euro. Gli scooter a combustione interna da 50 e 125 cc hanno un prezzo di 1.299-1.999 euro. Per le moto, la gamma di prezzi si estende da 2.499 a 2.899 euro nella classe 125 cc, per arrivare a 4.999 euro della Warrior 400.

Le vendite dei nuovi modelli Motron si concentreranno inizialmente sul mercato europeo, a cominciare da Italia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Grecia. La rete di distribuzione si espanderà in altri paesi europei nel corso del 2021.’Il lancio del nuovo marchio Motron – sostengono Michael e Christian Kirschenhofer, proprietari di KSR Group – soddisfa i bisogni del mercato di oggi. Soprattutto in tempi come questi, in cui le persone sono alla ricerca di un equilibrio appagante per la loro vita quotidiana pandemica, ci rivolgiamo ad un target che può trovare in Motron un marchio per iniziare un nuovo hobby, una nuova passione. Il nostro slogan ‘Get Out There’ sottolinea il nostro approccio per sfidare i tempi difficili, uscire e divertirsi su una Motron’. Il lancio del nuovo brand Motron Motorcycles è iniziato con «Segui la M», la campagna teaser partita a gennaio, con cui Ksr Group ha presentato una mini serie video di 4 episodi che illustra la vita di Max Deeps (letto al contrario, il suo cognome è Speed). Max è stato ripetutamente sopraffatto da sogni ad occhi aperti dall’inizio della pandemia e una voce di donna lo incita a inseguire la misteriosa M. La campagna ha costruito una suspense in stile Netflix, intrattenendo gli appassionati di moto fino al reveal di oggi. Nell’ultimo episodio – la presentazione digitale – il mistero viene svelato e il nuovo marchio Motron Motorcycles presentato al mondo.