Padre coraggioso salva il figlio da un linciaggio e cerca di farsi giustizia, ma è arrestato dalla Polizia

Alessandria – Ha voluto difendere il figlio aggredito da un gruppo di bulli che lo stavano malmenando. Mercoledì pomeriggio qualcuno ha visto la rissa al Parco Carrà di Via Michel e ha avvisato le forze dell’ordine, che sono state battute sul tempo dal padre della vittima che è corso in aiuto del figlio in balìa di un branco di energumeni. Ha fatto esattamente quello che ogni buon padre di famiglia con un minimo di attributi avrebbe fatto: è corso in difesa del figlio in grave pericolo. E siccome stava andando ad affrontare degli avanzi di galera, temendo il peggio è arrivato armato di un bastone e di una pistola. Si tratta di Antimo Borzacchiello, 46 anni, di Alessandria, che, dopo aver messo al sicuro il figlio, ha affrontato uno degli aggressori, che ha minacciato con la pistola dicendogli probabilmente così: “Se tocchi ancora mio figlio finisce male”. Poi se n’è andato ma i residenti hanno visto la scena e, invece di aiutare quel padre lo hanno denunciato alla Polizia segnalando perfino la targa e il modello della sua auto. Gli agenti della mobile l’hanno rintracciato in via San Giacomo della Vittoria, all’angolo con piazza Marconi e in auto hanno trovato il bastone e, sotto il sedile, anche la pistola, una Smith & Wesson 38 special ancora carica risultata rubata in provincia di Viterbo nel 2016. Borzacchiello è finito dentro per detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco e ricettazione. Degli aggressori, per ora, nessuna traccia.