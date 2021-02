Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia in cerca di riscatto riceve Delser Udine

Castelnuovo Scrivia – Dopo due sconfitte di fila fuori casa domani, alle 18, l’Autosped Castelnuovo Scrivia torna fra le mura amiche del PalaCamagna di Tortona per affrontare Delser Udine, seconda forza del campionato di serie A2 di pallacanestro femminile.

Le friulane, dopo aver conquistato il titolo d’inverno, hanno perso la vetta della classifica per mano di Crema, unica compagine finora ad essere riuscita ad espugnare il PalaBenedetti. Oltre al ko con Crema, che aveva chiuso una lunga striscia di vittorie consecutive, la Delser poi ha dovuto lasciare i due punti anche sul campo di Vicenza. Una piccola “crisi”, se così si poteva definire, che si può considerare ormai già alle spalle visto che nelle ultime due uscite la Libertas ha ripreso a macinare risultati battendo due formazioni di ottimo livello come Villafranca e Mantova. Una formazione giovane, le più “vecchie” hanno 26 anni: a partire dalla play Antonia Peresson, reduce da una fruttuosissima esperienza nella Ncaa con la casacca di Giorgia Tech; ad affiancarla la classe 2004 Blasigh e altri due interessantissimi prospetti come la classe 2002 Turel e la classe 1999 Milani, tornata in Friuli dopo alcuni anni trascorsi nel fiorente vivaio di San Martino di Lupari. Assai ben coperto anche lo spot di ala dove Matassini può contare sulla tecnica e l’esplosività della slovena Cvijanovic (punto di forza della nazionale maggiore del proprio paese), sulla concretezza e solidità di Da Pozzo e Sturma e sulla freschezza delle baby Braida, Lizzi e Medeot mentre nel ruolo di centro, infine, si alternano Scarsi e Pontoni. Ad Udine Autosped Castelnuovo Scrivia sfiorò il “colpaccio” ma perse per infortunio alla schiena la giocatrice Valentina Gatti. In Friuli la formazione di Zara disputò una buona prova, in particolare in fase difensiva, ma fu meno fortunata nelle battute finali. Da valutare, in casa tortonese, le condizioni dPodrug, il cui eventuale impiego sarà deciso probabilmente solo in extremis.