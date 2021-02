Calcio Serie D: Hsl Derthona cade anche con il Sestri Levante, adesso la zona playout è a un passo

Sestri Levante (Sestri Levante 2 – Hsl Derthona 0) – Terza sconfitta consecutiva per l’Hsl Derthona che cade per 2-0, seconda giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie D Girone A, in casa del Sestri Levante. Per i Leoncelli un periodo davvero nero con una sola vittoria nelle ultime dodici partite.

Per i liguri una rete per tempo: nella prima frazione a segno Ferretti, colpo di testa, nella ripresa gol di Buso. Il Derthona ha, comunque, avuto una serie di buone occasioni, soprattutto con Varela e il neoacquisto Cardore, ma sulla sua strada ha trovato un super Salvalaggio.

La cronaca.

Al 3’ Derthona pericoloso con Cardore: cross dalla sinistra che pesca Varela in area, che schiaccia a terra con un gran colpo di testa ma trova Salvalaggio pronto alla parata.

Risponde il Sestri Levante con Ferretti il cui colpo di testa, al 7’ in area bianconera, trova pronto Rosti.

Al 23’ Varela innesca lo scatto di Spoto che è però anticipato da Salvalaggio. Sull’altro fronte ci pensa Croci con un colpo di testa su cross dalla sinistra, ma non inquadra la porta.

Al 33’, sponda Derthona, Gueye solo davanti a Salvalaggio si fa rimontare da Grea che mura la sua conclusione. Pellegrini è costretto al cambio forzato con Magné che si infortuna, lascia la fascia di capitano a Lipani e il posto in campo a Gjura. Il Derthona continua a premere e impegna il portiere avversario prima con Gualtieri, poi con Lipani.

Al penultimo giro di lancette il Sestri Levante passa: Cavalli crossa dalla destra, Ferretti, lasciato solo dalla difesa, con un preciso colpo di testa trafigge Rosti.

Nella ripresa parte forte il Sestri Levante che va vicino al raddoppio prima con un colpo di testa di Buso su cross dalla fascia opposta di Cavalli, poi ci prova anche Selvatico da fuori area.

Il Derthona, comunque, c’è: prima Varela prova un destro a giro su suggerimento di Gueye, ma trova una gran respinta di Salvalaggio, poi Spoto prova a sorprendere il portiere, che con una scelta di tempo ottima gli arpiona la palla fra i piedi.

Nelle file dei Leoncelli mister Pellegrini fa entrare Draghetti per Gueye ma l’ex Legnano deve uscire quasi subito per lasciare spazio al neo acquisto Mingiano. A un quarto d’ora dalla fine ancora Salvalaggio sugli scudi nel respingere una girata dal limite di Varela che vale il quarto calcio d’angolo per i tortonesi e sulla cui battuta di Cardore il portiere ligure deve ancora superarsi.

Sulla ripartenza del Sestri Levante arriva il raddoppio: Cavalli galoppa indisturbato fino alla trequarti, crossa teso all’altezza del dischetto del rigore e trova Buso pronto a girare in rete. Due a zero e partita chiusa.

Nel finale i Rossoblu liguri sfiorano il terzo gol ma trovano un super Rosti che dice di no per due volte a Selvatico. Finisce 2-0 con i Leoncelli che restano fermi a 25 punti e adesso dovranno davvero stare attenti a quello che succede dietro con Casale, Saluzzo e Varese ormai a pochi punti dai Bianconeri e pronti ad agganciarli.

Mercoledì 24 febbraio, al “Coppi” nel turno infrasettimanale, il Derthona riceverà la visita della Folgore Caratese.

Sestri Levante – Hsl Derthona 2-0

Sestri Levante (3-5-2): Salvalaggio; Pane, Chella, Grea; Cavalli, Cirrincione (42’ st Marianelli), Salvatico, Ferretti, Buffo (13’ st Puricelli); Croci, Buso. A disp. Di Stasio, Iurato, Bonaventura, Contipelli, Canovi, Cuneo, Bianchi. All. Ruvo

Hsl Derthona (4-2-3-1): Rosti; Gualtieri, Magnè (36’ Gjura), Tordini, Maggi (15’ st Negri); Lipani, Cardore; Gueye (15’ st Draghetti; 23’ st Mingiano), Concas, Spoto (34’ st Cirio); Varela. A disp. Teti, Kanteh, David, Corbier. All. Pellegrini

Arbitro: De Angeli di Milano

Reti: pt 44’ Ferretti; st 32’ Buso

Ammoniti: Croci, Puricelli

Espulsi: Marianelli (48’ st) per proteste

Corner: 3-4

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.