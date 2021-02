Tortona – Altro innesto per l’Hsl Derthona. Il club calcistico tortonese ha comunicato di aver ingaggiato per il reparto offensivo Marco Mingiano, classe 1995, arrivato dal Molfetta, Serie D, Girone H, con cui ha giocato 10 partite, segnando 3 reti. Il giocatore si è svincolato e ha così potuto firmare per la società tortonese. Cresciuto calcisticamente nel Crotone, Mingiano ha indossato le maglie di Gallipoli, Nardò e Sangiustese.