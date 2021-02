Ci ha lasciati Luigi Albertelli, autore delle più belle canzoni italiane di fine novecento

Tortona – Ieri sera è mancato a 86 anni nella sua casa in città Luigi Albertelli, paroliere e compositore di fama internazionale, fra i più sensibili musicisti italiani di fine novecento. Il suo decesso è dovuto alle complicanze conseguenti una caduta accidentale di alcuni giorni prima. Di famiglia piacentina, era arrivato a Tortona negli anni cinquanta. Era noto anche in ambito sportivo in quanto era stato campione italiano dei cento metri in staffetta e poi insegnante di educazione fisica.

Col compositore e arrangiatore Enrico Riccardi, anche lui tortonese e coetaneo, mancato due anni fa, ha firmato alcuni tra i più grandi successi della musica italiana. Vanta ben 27 partecipazioni al Festival di Sanremo con due vittorie: “Zinagara” nel 1969, cantata da Iva Zanicchi e Bobby Solo, e “La notte dei pensieri”, nel 1987 nelle Nuove Proposte, cantata da Michele Zarrillo. Tanti successi anche internazionali: “Vado via”, interpretata da Drupi, che entrò nelle classifiche di tutto il mondo cantata in italiano, in inglese e, in svedese, da Anni Frid Lyngstad degli Abba col titolo Aldrig mej: https://www.youtube.com/watch?v=xaZh9GiO3sI .

Ha collaborato ai massimi livelli coi principali artisti come Mina, Zucchero, Milva, Tozzi, Mia Martini, Caterina Caselli, Dori Ghezzi, Nomadi, Dik Dik, Fred Bongusto, Pappalardo, Vince Tempera con cui realizzò molte sigle per la televisione, una fra tutte “Ufo Robot”. Da direttore artistico della Ricordi contribuì al successo di artisti come Donatello, Drupi e Fiordaliso. Collaborò come autore a programmi Tv condotti da Loretta Goggi, Mike Bongiorno, Gianni Morandi, Serena Dandini, Piero Chiambretti, Alba Parietti.