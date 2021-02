Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona in casa del Treviglio, JB Monferrato riceve Udine

Alessandria – Si gioca domani la settima giornata di ritorno del campionato di pallacanestro Serie A2, Girone Verde.

Bertram Derthona sfiderà, fuori casa, Bcc Treviglio. Palla a due alle 18. In casa tortonese sarà schierato dall’inizio il nuovo acquisto Lorenzo D’Ercole.

“In questi dieci giorni, i ragazzi hanno avuto modo di riposarsi un po’ dopo il tour de force che hanno affrontato tra fine gennaio e inizio febbraio. Abbiamo recuperato le energie, gestendole e programmando il lavoro individuale e di squadra – ha dichiarato il coach della Bertram, Marco Ramondino – negli ultimi giorni abbiamo inserito Lorenzo D’Ercole, un giocatore che si è confrontato con il livello della Serie A e ha una grande reputazione come uomo spogliatoio. Il suo innesto vuole rafforzare la nostra identità di squadra, il punto di forza della stagione che stiamo affrontando”.

Alla stessa ora, sempre domani, match casalingo al PalaFerraris per la JB Monferrato contro Apu Old Wild West Udine. Nel roster monferrino mancherà ancora Redivo mentre tra i friulani mancherà l’ex junior Andrea Amato oltre che Nobile. Tra gli ex Junior ci sarà anche Nazzareno Italiano.