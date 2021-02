Calcio Serie D: il Casale con tre gol piega la Lavagnese e si avvicina alla salvezza

Casale Monferrato (Casale Fbc 3 – Lavagnese 0) – Sesto risultato utile di fila per il Casale che al “Palli”, seconda giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie D Girone A, avversario la Lavagnese, ha prevalso con un netto 3-0 grazie a due reti di Coccolo, una nel primo e l’altra nel secondo tempo, e alla terza marcatura firmata Poesio nella ripresa.

Una squadra, quella allenata da mister Buglio, che pare finalmente essersi stabilizzata, grazie anche agli innesti del mercato invernale, sia diventata competitiva con ogni squadra del girone e possa avviarsi verso una serena salvezza.

Se mercoledì, turno infrasettimanale, i Nerostellati dovessero vincere nella trasferta di Saluzzo sarebbero già fuori dalla zona playout.

La cronaca del match.

Al 9′ Il Casale passa in vantaggio alla prima vera e propria azione della partita. Mullici smista verso Coccolo, rasoterra a fil di palo che non lascia scampo a Boschini: 1-0;

All’11′ Punizione di D’Orsi, deviata in angolo.

Nella ripresa, al 6′, grande discesa di Coccolo, assist per Colombi che però sbaglia il gol a porta praticamente vuota.

Al 18′ punizione di Bettoni, respinta corta di Boschini, Colombi anticipato in angolo.

Al 20′ raddoppio del Casale: uscita a vuoto di Boschini, mischia in area, la palla arriva a Poesio che con un gran tiro sotto la traversa firma il 2-0.

Al 22′ terza rete dei monferrini: gran tiro di Coccolo dal limite dell’area, Boschini non può fare nulla.

Con questo successo il Casale si porta a quota 24 punti, a una sola lunghezza dall’ Hsl Derthona, squadra, al contrario dei Nerostellati, in piena crisi. In caso di vittoria, mercoledì, dei Nerostellati a Saluzzo e altra sconfitta dei Leoncelli, che ospitano al “Coppi” la Folgore Caratese, il Casale sarebbe fuori dalla zona “calda” della classifica mentre il Derthona sarebbe risucchiato nei playout.

Casale Fbc (3-5-2): Drago, Todisco (34’st Guida),Cintoi, Bettoni; Mullici (40’st Lewandowski),Raso, Poesio(37’st M’Hamsi),Romeo, Nouri; Colombi (30’st Franchini),Coccolo (44’st Cocola). A disp.: Tarlev Graziano, Fontana, Lanza, Cocola. All.: Buglio

Lavagnese (4-4-2): Boschini; Oneto, Bacigalupo, Di Lisi, Profumo (35’st Di Vittorio); D’Orsi (7’st Addiego Mobilio),Alluci, Basso, Tripoli (24’st Rovido); Cantatore (35’st Bei),Buongiorno. A disp.: Bova, Orlando, Bagnato, Rossini, Romanengo. All.: Ranieri

Arbitro: Selvatici di Rovigo

Gol: 9’pt e 22’pt Coccolo (C),20’st Poesio (C)

Ammoniti: Poesio, Bettoni (C); D’Orsi (L)

Corner: 3-7

Recuperi: 1+6

Note: giornata nuvolosa, terreno in brutte condizioni, si gioca a porte chiuse