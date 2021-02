Grigi: a Pontedera l’ennesimo scialbo pareggio

Pontedera (Pontedera 0 – Alessandria 0) – Ennesimo nulla di fatto per l’Alessandria che, in trasferta sul campo del Pontedera, non va oltre il risultato a occhiali “centrando” il terzo pareggio consecutivo.

Nelle ultime quattro gare la squadra di Moreno Longo ha conquistato tre punti, subendo tre gol e mettendone a segno soltanto due: numeri decisamente negativi che ben descrivono il momento che sta passando l’Alessandria.

Oltre a questo si aggiungono anche gli infortuni di Eusepi e Macchioni, oltre ai lungodegenti Mora, Mustacchio e Bruccini. La ciliegina sulla torta è la squalifica di Parodi, che porta l’allenatore ex Torino a schierare Chiarello sulla fascia destra.

Nonostante questo pareggio, l’Alessandria rimane al sesto posto in classifica, a un punto dalla quinta, la Pro Patria, e a tre dal Lecco, attuale quarta forza del girone.

Mister Longo conferma il 3-5-2 con Pisseri in porta; Prestia, Di Gennaro e Sini in difesa; Casarini, Giorno e Di Quinzio a centrocampo, con Celia sulla fascia sinistra e Chiarello al posto di Parodi su quella destra. In attacco rientra dalla squalifica Arrighini, in coppia con Corazza, complice anche l’infortunio che prima del match ha messo ko Eusepi. Stop anche per Macchioni.

Nel primo tempo l’Alessandria sembra partire bene ma a sfiorare il gol il Pontedera: Sini sbaglia un passaggio, Magrassi ne approfitta, ma l’uscita di Pisseri è provvidenziale.

La risposta dell’Alessandria è affidata a un cross di Arrighini, sul quale Corazza non arriva.

Pontedera pericoloso, poi, con Barba e Catanese, mentre dalle parti di Sarri il pomeriggio è molto più tranquillo.

Nella ripresa mister Longo inserisce Frediani, Gazzi e Stanco, ma la svolta non arriva. Nel finale di gara prima l’Alessandria protesta per un fallo di mani in area non fischiato, mentre all’88’ la punizione di Caponi colpisce la traversa.

Pontedera (3-5-2): Sarri; Benassai, Piana, Risaliti; Perretta, Barba (43′ st Stanzani), Caponi, Catanese, Milani; Magrassi (45’st Bardini), Benedetti (28’st Semprini). A disp.: Angeletti, Regoli, Pretato, Vaccaro, Di Furia, Rovai, Tersigni, Nero, Matteucci. All.: Maraia

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Chiarello, Casarini, Giorno (24’st Gazzi), Di Quinzio, Celia (24’st Frediani); Corazza (21’st Stanco), Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Podda, Crosta, Poppa, Bellodi, Rubin. All.: Longo

Arbitro: Petrella di Viterbo

Ammoniti: Chiarello, Giorno, Gazzi per gioco falloso

Corner: 5-4

Recuperi: 0+4

Note: giornata di sole, terreno sintetico. Si gioca senza pubblico.