Grigi: a Pontedera per cercare il riscatto, in attacco torna Arrighini

Alessandria – Impegno in trasferta, oggi pomeriggio alle tre, per l’Alessandria Calcio che andrà a far visita ad un Pontedera ancora imbattuto nel girone di ritorno del campionato di calcio di Serie C Girone A. In classifica, infatti, la compagine toscana è distanziata di soli tre punti dai Grigi e, in caso di vittoria, sarebbe aggancio. Da parte sua l’Alessandria dovrà assolutamente cercare di scuotersi da un periodo decisamente non esaltante: i piemontesi sono, infatti, reduci da una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite con l’ultima vittoria che risale al 2-1 sull’Olbia del 21 gennaio. Nelle file dei mandrogni torna in attacco Arrighini, dopo due turni di stop. Ancora out, invece, Bruccini, Mora e Mustacchio.