Hockey in Line: Monleale batte in casa Lepis Piacenza e chiude la stagione regolare all’ottavo posto

Novi Ligure (Sportleale Monleale 7 – Lepis Piacenza 2) – Il Monleale ha concluso, ieri sera, con una vittoria l’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A di Hockey in Line. Al Pala Hockey di Novi Ligure gli Arancioni tortonesi hanno battuto il Lepis Piacenza per 7-2.

Partita iniziata col Monleale che si porta in vantaggio con rete del giovanissimo Lusignani su assist dell’altrettanto giovane Crisci. Il Piacenza però come sempre in attacco dopo 3 minuti pareggia con il capitano Zorzet. Subito a ruota però lo statuario Cortenova in una bellissima azione personale vuole rimarcare la potenza di fuoco del Monleale ed allunga sul 2 a 1. Raccolte le idee il Piacenza riagguanta il pareggio con rete di Paul Jonathan Taylor, lasciando un po’ perplessi capitan Faravelli e coach Cintori che chiedono un time out per spiegare bene gli schemi di gioco.

La persuasiva spiegazione di coach Cintori ha subito effetto e questa volta è Mattia Pagani con azione personale ad allungare per Monleale. In finale di primo periodo Monleale chiude sul 5 a 2.

Nella ripresa il Monleale allunga con Pagani però il percorso del secondo periodo non è così scontato, caratterizzato da un no goal del Piacenza e da alcuni falli, che fanno scorrere il tempo sino a 8 minuti dal termine dove è nuovamente Mattia Pagani, su assist di Crisci, ad andare a rete.

Monleale riparte, così, dall’ottava posizione in classifica per affrontare il gironcino dei Master Round che dovrebbe vedere i tortonesi incontrare, in due incontri casalinghi e due fuori casa, Torino, Asiago e Cittadella.