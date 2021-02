Il professore comunista, insultando Giorgia Meloni, dimostra quello che è lui e quello che sono i comunisti come lui (Video)

Robespierre – Il compagno professor Giovanni Gozzini oltre ad insultare Giorgia Meloni, si rammarica perché qualcuno, in Italia, non vota più a sinistra (e sono sempre di più). La risposta è semplice e risiede nel fatto che il comunismo è un’ideologia sbagliata e la gente se ne sta accorgendo. Poi se le cose non vanno come vuole lui e come vogliono i suoi compagni, se ne faccia una ragione. Chi scrive, da giacobino, è anticomunista fino al midollo e non vede molta differenza tra il comunismo e i comunisti di oggi, e i nobili della classe aristocratica di ieri che si comportavano esattamente allo stesso modo, mettendo nei posti che contano – pubblica amministrazione, scuola e università, sanità, magistratura, pubblica sicurezza – i loro lacchè, coi risultati sconfortanti che sono sotto gli occhi di tutti, allora come oggi. Ecco perché, per il bene di tutti occorre fare pulizia, per cui si potrebbe cominciare proprio dal professor Gozzini (e dalle due “spalle” che sono con lui nel video ma, per ora, quelli li lasciamo perdere) che, pur avendo chiesto ipocritamente scusa, deve essere licenziato in tronco. Torni a fare il professore a Gerusalemme e si tolga dai piedi. La ghigliottina, anche stavolta, può attendere.