Pallavolo: nel maschile sconfitte per Novi Volley e Plastipol Ovada, bene Valenza in serie C femminile nel derby con Cantine Rasore Ovada

Alessandria – Sconfitta, nella pallavolo maschile di serie B, per Novi Pallavolo che ieri si è arreso contro Zephyr Spezia: 21/25, 20/25 per il 2/0 di Moro e compagni che, però, permettono ai padroni di casa di rientrare, 25/21, 25/10. I liguri si aggiudicano poi al tiebreak l’incontro. Novi è l’unica delle quattro squadre della provincia nei campionati nazionali ad aver rispettato il turno. Sono, infatti, stati rinviati per positività i match di Arredo Frigo Makhymo Acqui (B1 femminile) Euromac Mix Casale (B2 femminile) e La Bollente Negrini Cte (B maschile).

In serie C femminile è saltato lo scontro al vertice tra Mokaor Vercelli e Fortitudo Nuova Elva Occimiano.

Bene, invece, Zs Ch Valenza, 3/1 nel derby con Cantine Rasore Ovada.

Male Plastipol Ovada, nel campionato maschile di serie C, sconfitto 3/1 da Arona: 25/20, 25/21, 20/25 che illude, ma subito 25/15 per i padroni di casa.

Oggi, alle 17.30 al PalaCima, la sfida nella pallavolo femminile tra Alessandria Volley e Play Asti.