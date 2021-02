Un anno fa un anziano di 92 anni è stato massacrato di botte da un rumeno per aver difeso una donna

La Spezia – Solo oggi, a quasi un anno dai fatti, una sola agenzia riporta quanto accaduto il 12 febbraio del 2020. Si tratta di un omicidio vile e brutale col quale è stato massacrato di botte Mario Romano Mantegazza ucciso a 92 anni per avere difeso una donna da un immigrato che la stava massacrando di botte. L’ultimo gesto eroico di una vita controcorrente. Un gesto cancellato dai media perché scorretto, perché non si deve sapere che gli immigrati uccidono e che i fascisti sono anche degli eroi.

Mantegazza era stato un Ragazzo di Salò, uno di quei 400.000 italiani che non avevano paura di difendere i propri ideali, che volevano bene all’Italia come a tutto ciò che, insieme alla famiglia, contava veramente per loro.

Siamo a La Spezia nel febbraio 2020. Mario Romano Mantegazza aveva da poco assunto una badante. La donna è aggredita da un rumeno di 45 anni che, dopo aver forzato la finestra, era riuscito ad entrare nell’abitazione, iniziando a picchiarla.

Mario Romano Mantegazza non esita ad intervenire. Ha novantadue anni ma non può stare a guardare. Si scaglia contro il rumeno, proteggendo la donna che riesce a mettersi in salvo. È picchiato a morte e spinto a terra. Perde i sensi e molto sangue. Un massacro.

La donna dà l’allarme, arrivano i figli, parte la corsa verso il Pronto Soccorso dove inizia il calvario dell’anziano che rimarrà ricoverato per 16 giorni in prognosi riservata. Prima di morire, nella notte tra il 28 e il 29 febbraio.

È proprio la badante rumena a rivelare immediatamente l’eroico gesto di Mario Romano Mantegazza, ma il circo mediatico non ne parla: un italiano ucciso da un immigrato non deve fare notizia. Soprattutto se a lasciarci la pelle è stato un fascista di Salò!

Nel frattempo l’aggressore, arrestato dai carabinieri, viene rimesso in libertà e si dà alla latitanza. Una fuga che dura 50 giorni, finita grazie ad un mandato di cattura internazionale. Estradato in Italia dalla Romania lo scorso giugno, finisce nel carcere di Rebibbia. Speriamo ci resti per sempre.