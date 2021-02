Abbiamo toccato il fondo: ora la nostra Guardia Costiera fa da taxi agli immigrati (Video)

Agrigento – Non pensavamo di arrivare a questi punti ma è giunto in redazione uno dei tanti video dalla Sicilia dove è documentato che stanotte una motovedetta della Guardia Costiera della Marina Militare Italiana ha traghettato un centinaio di migranti a riva. Non ci sono commenti a questo fatto gravissimo se non che dire che l’attuale Capo di Stato Maggiore della Marina Italiana, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone da Arquata Scrivia ma residente a Novi Ligure, è un disastro. Sarà anche stato un ottimo comandante dei nostri incursori ma come capo della nostra Marina Militare ha deluso totalmente le nostre più rosee aspettative…, fa acqua da tutte le parti! Si dimetta e lasci spazio a qualche collega che sappia difendere le nostre coste.

Ennesimo sbarco a #Lampedusa (in 3 giorni sono arrivati più di 1.100 #migranti): un centinaio di immigrati a bordo di una motovedetta della Guardia costiera, che ormai fa il servizio taxi.

Attilio Lucia, vice coordinatore della #Lega, si chiede dove sia la Lega?@matteosalvinimipic.twitter.com/glAouJK8qj — Francesca Totolo (@francescatotolo) February 21, 2021