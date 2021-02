FIGC: oggi le elezioni del nuovo Presidente, la sfida è tra Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia

Roma – Si terranno oggi pomeriggio, all’Hotel Hilton di Roma, le votazioni per eleggere il nuovo Presidente Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’organo che dal 1898 regola il calcio professionistico e dilettantistico italiano. A sfidarsi saranno l’attuale Presidente, Gabriele Gravina, e il Presidente della LND, Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia.

Il numero uno attuale parte sulla carta dal 64% delle preferenze, mentre lo sfidante Sibilia prova in extremis a recuperare qualche voto importante tra le società di Serie A ancora indecise. Particolare attenzione sarà data, che vinca Gravina o Sibilia, alla riforma dei campionati.

“Propongo una riforma qualitativa e non quantitativa dei campionati. Dobbiamo ripensare a nuovi perimetri, sia del professionismo che del dilettantismo; il vecchio schema non regge più. Serve una maggiore valorizzazione della Serie A e allo stesso tempo riconoscere mission chiare per la B, che è esposta ad un eccessivo turnover di squadre ogni anno tra promozioni e retrocessioni (quasi il 40%). La Lega Pro deve diventare il campionato della formazione. Senza formule algebriche, sarà la qualità a stabilire il numero” le parole di Gravina mentre per Sibilia una vera riforma sarebbe già stata attuata “se ci fosse stata la volontà e non avessero prevalso gli interessi di bottega.”

Altri punti relativi all’ordine del giorno saranno gli impianti sportivi, la giustizia sportiva, il calcio di base e giovanile, fortemente penalizzato dall’era Covid.