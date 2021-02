I Verdi sono per il treno, non per la bici

Asti – Chi l’avrebbe detto. La ragione dice treno ma molte volte i Verdi ragionano col cuore e dicono bicicletta. Pascal scriveva che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, e il caso sembra proprio quello della pista ciclabile proposta dalla Regione Piemonte che dovrebbe consentire ai ciclisti di pedalare al sicuro da Asti a Chivasso – ma anche da Asti a Casale e da Asti a Costigliole Lanze – per una cinquantina di chilometri, chilometro più, chilometro meno, sfruttando la vecchia linea ferroviaria. Sì, ma quanti sono? Vale la pena spendere dei soldi per una sparuta pattuglia di cicloamatori che potrebbero (forse, chissà, può darsi, staremo a vedere, non si sa mai, speriamo) percorrere un tratto di pista ciclabile del tutto inutile? Prima delle biciclette meglio il ritorno al treno lungo i binari della Asti-Chivasso, ma anche delle altre linee che non sono state dismesse ma solo sospese per cui i binari ci sono sempre e le linee potrebbero essere riattivate subito. Si potrebbe anche fare a meno della elettrificazione in quanto ci sono ottimi treni alimentati a metano che, come è noto, non inquina. E allora, dov’è il problema? A fermare l’ipotesi della pista ciclabile dove da dieci anni non sferragliano più i vecchi locomotori è – udite, udite! – la federazione provinciale Verdi-Europa Verde, esprimendo perplessità in merito all’accordo deliberato dalla giunta di Asti. Si tratta dell’intesa tra i Comuni che si affacciano lungo la tratta nel versante astigiano, per la trasformazione della ferrovia in pista ciclabile. E stavolta i Verdi ragionano con la mente e dicono treno! Il motivo principale è che “le piste ciclabili devono rimanere complementari alla ferrovia e non di contrasto”. Non c’è dubbio poi che la proprietà del sedime ferroviario rimanga a Rfi, quindi al Ministero, ergo allo Stato e non ai Comuni, per cui sarebbe del tutto nullo l’accordo tra i vari Comuni interessati. Insomma anche i Verdi sono per la riattivazione della vecchia ferrovia con criteri moderni: “Siamo favorevoli alle piste ciclabili – fanno sapere quelli di Ambiente Asti Fiab – ma devono inserirsi in una strategia integrata dei trasporti pubblici e non possono sostituire il treno, invece utilissimo per i pendolari e l’ambiente”. Ambiente Asti Fiab e Legambiente sono favorevoli al percorso ciclabile delle ferrovie dismesse ma contrarie alla trasformazione delle ferrovie sospese, di cui auspicano la riattivazione.