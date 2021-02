Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona espugna il parquet di Treviglio e conferma il primo posto in classifica

Treviglio (BCC Treviglio 66 – Bertram Derthona 84) – Ennesimo successo, nel campionato di serie A2 di basket Serie A2 Girone Verde, per Bertram Derthona che ha piegato, fuori casa, il Treviglio 84-66.

Dopo un primo tempo comunque avanti di sei punti, i leoni tortonesi, primi in classifica, hanno poi fatto la differenza nella ripresa.

Mascolo il miglior marcatore con 15 punti, 7 per il debuttante D’Ercole, arrivato in settimana.

La cronaca della partita tratta dal sito del Derthona Basket.

Quarto iniziale di gara a ritmi ed intensità molto elevati, fatto di parziali e contro parziali: il Derthona lo chiude avanti 24-26 con i primi due punti in bianconero del nuovo arrivo Lollo D’Ercole e un ottimo impatto di Mascolo.

L’incontro prosegue sulla falsa riga del primo periodo, fino a che i Leoni non trovano un primo vero allungo (41-47 al 20’) grazie ai canestri di Cannon.

Nel terzo parziale cresce notevolmente l’intensità difensiva della Bertram, che chiude tutte le linee di passaggio e ne ricava grande energia offensiva: Severini, Cannon e Mascolo protagonisti, al 30’ è 50-67. Nell’ultima frazione buone iniziative di D’Ercole e spazio ad ampie rotazioni: alla sirena finale è 66-84.

BCC Treviglio-Bertram Derthona 66-84 (24-26, 41-47, 50-67)