Pallavolo femminile: Alessandria Volley cade al PalaCima contro l’Asti

Alessandria (Alessandria Volley – PlayAsti 0-3; 21/25 32/34 25/27) – Secondo appuntamento casalingo, terzo stagionale, per l’Alessandria Volley nel campionato di serie C femminile. Avversaria di turno la compagine del Club76 PlayAsti corsara, ieri pomeriggio, al PalaCima di Alessandria per 0-3 in una gara comunque tirata e giocata a lungo sul filo dell’equilibrio tra due formazioni che hanno dato spazio nei loro roster ad atlete molto giovani e di prospettiva.

I coach Volpara e Lotta hanno schierato, per l’Alessandria Volley, Martina Demagistris, Melissa Franzin, Martina Ronzi, Arianna Bernagozzi, Doris Kokoshi, Romina Marku, Alessia Comandini, Giulia Ponzano, i liberi Eleonora Papillo e Chiara Cazzulo e, viste le assenze di Camilla Pagano e Veronica De Meo, prima convocazione in serie C per Giulia Baretta (2005) e Francesca Oberti (2004).

Il primo set ha visto affrontarsi due schieramenti contratti, ne è nata una frazione poco spumeggiante da entrambe le parti costellata da errori di ricezione e in battuta. Grande equilibrio sino al 20/21 con “zampata” finale delle astigiane che hanno fatto loro la frazione per 21 a 25. Secondo set all’insegna di allunghi e recuperi costanti sino al 22 pari. Ne è nato un set punto a punto sino al 32/34 per le astigiane che si sono così aggiudicate anche la seconda frazione. Canovaccio simile anche nel terzo set dove le alessandrine sono riuscite ad ottenere un vantaggio massimo di +5 sino a portarsi sul 24 a 20. Poi qualcosa si è rotto nel meccanismo della squadra di coach Volpara che si è arresa 25 a 27.

L’Alessandria Volley è stata, inoltre, impegnata anche nei campionati giovanili.

Dopo l’esordio con l’Under 19 femminile, vittoriosa a Pozzolo per 3-0, domenica sono scese in campo le seguenti squadre:

Under 13 2009: Alessandria Volley “Martina Cleaning” – Ovada 3-0

Under 13 2008: Acqui Pallavolo – Alessandria Volley “Martina Cleaning” 2-1

Under 17: Ovada – Alessandria Volley 3-2

Under 15: Acqui Pallavolo – Alessandria Volley “Martina Cleaning” 0 – 3

Under 17 maschile: Pallavolo Biellese – Alessandria Volley Sgp 3 – 0.