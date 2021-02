Pallavolo: la Under 17 della Virtus Alessandria ko contro Occimiano, questa sera la Under 15 affronta Ardor Casale Monferrato

Alessandria – Sono iniziati ieri i campionati giovanili della Virtus Pallavolo Alessandria, giovane club con sede al quartiere Cristo.

La prima squadra a scendere in campo è stata la compagine U17 che in trasferta ha affrontato la Fortitudo Occimiano. Allenate dal coach Paolo Martino le ragazze hanno approcciato la partita con qualche timore reverenziale nei confronti delle avversarie, ma si sono subito riprese portandosi avanti per buoni tratti del set, fino a soccombere nel finale per soli tre punti. Anche nel secondo set le ragazze di Martino sono stata più volte in vantaggio, ma anche in questa frazione è mancato il guizzo finale, che si è chiusa con il punteggio di 23 a 25 a favore della squadra locale. Terzo set poco combattuto e chiuso con sconfitta per 25 a 14. “La nostra squadra ha messo in difficoltà per larghi tratti del match la forte compagine avversaria, e solo la maggiore esperienza delle ragazze della Fortitudo ha permesso di chiudere a loro favore i primi due parziali”. Oggi al via anche la stagione della Under 15 che si presenterà come Virtus Junior Casale, grazie al sodalizio realizzato con la Junior Volley di Casale Monferrato. La Junior, giocando in B2, dovrà schierare formazioni giovanili. Grazia ai rapporti esistenti fra i dirigenti di entrambe le società, è stata creata una collaborazione sportiva che sicuramente permetterà di aumentare le opportunità da offrire alle ragazze. L’under 15 sarà gestita interamente dal club alessandrino e allenata da coach Alessandro Gastaldi. La partita della prima giornata, in programma questa sera alle 19:30 alla Palestra Coni, sarà subito in salita, contro un avversario di valore come l’Ardor Casale.