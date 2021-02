Atletica: l’alessandrino Paolo Dal Molin fermato da un problema alla schiena, niente Assoluti ad Ancona

Ancona – Buone e cattive notizie per l’atletica della provincia di Alessandria agli Assoluti indoor di Ancona. Mentre Marcell Jacobs, americano ma con moglie e suoceri di Novi Ligure, ha trionfato nei 60 metri con il tempo di 6.55., Paolo Dal Molin ha dovuto invece rinunciare.

L’atleta camerunense, ma che vive ad Occimiano, si era iscritto ai 60 ostacoli ma non è potuto scendere in pista a causa di un acciacco alla schiena arrivato alla vigilia della competizione. L’atleta delle Fiamme Oro è comunque già tornato al lavoro per recuperare la condizione e superare il problema fisico in vista degli Europei indoor di Torun, in Polonia, in programma dal 4 al 7 marzo.