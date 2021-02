Calcio Serie D: Casale ospite del Saluzzo, Derthona riceve la Folgore Caratese

Alessandria – Turno infrasettimanale, questo mercoledì, anche nel campionato di calcio di Serie D Girone A. Per le alessandrine impegnate nel torneo un impegno in trasferta e uno casalingo.

Fuori casa il Casale Fbc che, reduce dalla netta vittoria al “Palli” contro la Lavagnese, andrà a fare visita al Saluzzo. I Nerostellati stanno attraversando indubbiamente un buon momento di forma ed è da più di un mese che non perdono una partita, ultima sconfitta l’1-0 rimediato in casa della Folgore Caratese. Da allora tre vittorie, contro Vado, Legnano e Lavagnese, e quattro pareggi, contro Chieri, Sanremese, Arconatese e Gozzano. In classifica i monferrini sono saliti a quota 24 punti, ormai quasi fuori dalla zona playout.

Al contrario l’Hsl Derthona, domani al “Coppi”, riceverà la visita della Folgore Caratese e dovrà assolutamente trovare i tre punti se non vorrà essere risucchiata nella zona “calda” della classifica.

I Leoncelli stanno attraversando un periodo nero con una sola vittoria nelle ultime dodici partite e una caduta libera in classifica ormai preoccupante. Nel caso di un’altra sconfitta anche domani, e contemporanea vittoria del Casale, il Derthona sarebbe scavalcato proprio dai monferrini e finirebbe in piena zona retrocessione.

Entrambe le gare avranno inizio alle 14:30.