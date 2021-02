Cuspo Piemonte: Alice Cometti rieletta nel Comitato Regionale Scherma

Alessandria – Alice Cometti, Presidente del CUSPO, è stata nuovamente rieletta nel Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Scherma.

Maestra di spada, la Cometti, già atleta e accompagnatrice degli schermidori italiani in più edizioni delle Universiadi, gestisce la Sezione di Scherma del CUS Piemonte Orientale con ‘base’ operativa ad Alessandria in via Lumelli ed è stata riconfermata nel Consiglio interregionale, così come gran parte dell’Assemblea uscente. Presidente regionale resta Cinzia Sacchetti, Consiglieri, oltre alla Cometti, sono Alessandro Secco e Michele Torella. Il Rappresentante dei tecnici è Massimo Zegna Germano, quello degli atleti è Amedeo Giani.

Di solito il mandato dura quattro anni ma questo appena iniziato sarà un po’ più breve, tre anni. Gli intenti sono sempre quelli di migliorare la pratica della scherma, sia in termini di numero di praticanti sia in quello dei risultati in pedana.