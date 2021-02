Nuoto: bene la squadra Assoluti del Derthona alla IV Coppa Tokyo nell’ultimo fine settimana

Tortona – Derthona Nuoto ancora in acqua, con l’impegno della squadra Assoluti lo scorso fine settimana alla IV° prova Coppa Tokyo (20-21 febbraio, vasca da 25 metri). I ragazzi di coach Manuel Piacenza hanno gareggiato, sempre sotto i colori del team Phoenix, a Milano al sabato mattina, con la sessione dedicata alle distanze più lunghe, e a Novara la restante pare del fine settimana.

Sugli scudi Umberto Marsic, che ha vinto i 200 stile libero stabilendo il nuovo record societario di 1’48’’63 abbattendo il muro dell’1’50’’. I successi in campo maschile sono proseguiti con il primo posto di Matteo Stalletti nei 400 misti, oltre al 4°posto nei 200 farfalla, stessa piazza di Riccardo Mutti nei 1500 stile, mentre nei 400 si è piazzato al secondo posto.

Piazzamenti a ridosso del podio anche per Filippo Mirabello, 4° nei 50 rana, Marco Lolla, 5° nei 100 farfalla, Francesco Zanola, 5° nei 1500 stile libero, Hygert Hyzoti 5° nei 100 rana, Andrea Guerra 6° nei 200 stile, Lorenzo Chiereghin, 6° nei 50 farfalla, Octavian Bursuc, 6° nei 200 rana e 10° nei 200 misti, Marco Dragoti, 7° nei 200 dorso, Giulio Borgarelli, 9° nei 200 rana e Leone Pertusati 10° nei 200 dorso.

Ma si sono fatte valere anche le ragazze: strappa il podio Anna Stalletti, argento nei 200 farfalla, così come Alice Cicalini, seconda nei 400 misti. Sul podio anche Alice Barbieri, 3° nei 200 stile e 7° nei 100, mentre Silvia Cartasegna è arrivata quarta sia nei 50 che nei 100 stile. Quarta piazza anche per Vittoria Sterpi nei 200 rana e Asia Marinetti nei 200 farfalla, oltre al 10° posto nei 100 mentre Benedetta Bocchio è arrivata 8° nei 200 misti e 9° nei 400 stile. In top ten anche Sofia Gastaldi Giacobone, 8° nei 200 stile e 10° nei 50 farfalla, Carolina Mangiarotti 10° nei 200 farfalla e Giulia Gualco 10° nei 200 stile. Ottimi riscontri, infine, anche per Chiara Agosti, Pietro Bassani, Aurora Borin, Christian Cicalini, Davide Lolla, Isabella Simonelli e Tecla Trovamala.