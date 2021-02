Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona ospite di Assigeco Piacenza, JB Monferrato va a Mantova

Alessandria – Si gioca questo mercoledì,24 febbraio, il turno infrasettimanale del campionato di serie A2 di pallacanestro. Le compagini della provincia di Alessandria saranno impegnate, entrambe, in trasferta.

La capolista Bertram Derthona sarà ospite di Assigeco Piacenza. Sono passate meno di due settimane dal 10 febbraio, la notte in cui l’Assigeco sbancò il Pala Oltrepò battendo in volata la capolista Tortona, eppure oggi sembra tutto diverso: la Bertram ha ripreso il suo ritmo da schiacciasassi, Piacenza ha subito tre sconfitte consecutive perdendo via via contatto dal vertice e avvicinandosi paurosamente alla zona calda della classifica. Insomma un match, sulla carta, totalmente a favore dei tortonesi. Palla a due alle 20:30.

JB Monferrato, reduce dal ko casalingo contro Udine, sarà invece ospite di Stings Mantova. La squadra di coach Di Carlo al momento occupa l’undicesimo posto in classifica con un record di 7 vinte e 10 perse ed ha al momento una striscia aperta di due sconfitte consecutive. Miglior realizzatore per gli Stings è la guardia Christian James che viaggia a 17.8 punti di media a partita. L’altro americano è il centro David Weaver che viaggia a 13.2 punti e 6.4 rimbalzi di media. Attenzione anche all’esperienza del capitano della squadra mantovana, ovvero a Mario Ghersetti, che viaggia a 11.9 punti di media con il 33% da tre punti.

Palla a due al Grana Padano Arena alle 18.