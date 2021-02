Pallacanestro Serie A2: giocatori positivi nell’Orzinuovi, rinviato il match esterno della JB Monferrato di domenica 28 febbraio

Casale Monferrato – Niente Bertocchi Orzinuovi – JB Monferrato domenica 28 febbraio. Il match, valevole per le 21° giornata del campionato di pallacanestro di serie A2 Girone Verde, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un focolaio di Covid-19 nel gruppo-squadra della formazione bresciana. Orzinuovi ha infatti ben otto giocatori positivi e così si è visto costretto a rinviare le prossime tre gare in programma: i recuperi di mercoledì a Torino e del 3 marzo a Mantova, oltre appunto al match casalingo contro i monferrini.

Intanto l’argentino Lucio Redivo, che in settimana si sottoporrà a nuovi esami strumentali per rivalutare la lesione muscolare al flessore e definire i tempi di recupero, domenica scorsa , prima della partita contro Udine, ha ricevuto dalle mani di coach Stefano Michelini, membro del Cda LNP Servizi, il premio MVP Lanieri del Girone Verde di Serie A2 per il mese di gennaio.