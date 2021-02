Approvato a Novi il Bilancio di Previsione 2021-2023

Novi Ligure – Dopo ben sette ore è stato approvato ieri notte a Novi, con la partecipazione attiva di tutti i componenti del Consiglio e della Giunta comunale, il Bilancio di Previsione 2021-2023 e le varie delibere ad esso correlate, compreso il Documento Unico di Programmazione. La votazione finale ha fatto registrare i voti favorevoli di Lega Salvini Novi Ligure, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari Democratici per Novi e Movimento 5 Stelle, astenuti Solo Novi.

Momenti di tensione in apertura, con un’arringa infuocata pronunciata dall’assessore al Bilancio Maurizio Delfino nei confronti di Simone Tedeschi e dei democratici, colpevoli, a suo dire, di avere diffuso falsità attraverso una nota ufficiale relativa a Tari e Imu pubblicata al termine dell’assise della settimana passata.

Animi accesi anche durante la discussione sull’aumento degli oneri di urbanizzazione della logistica, con la pentastellata Lucia Zippo che ha votato per l’aumento insieme alla maggioranza soprattutto per scoraggiare nuove operazioni di consumo di suolo.

Su questo punto è andato all’attacco Marco Bertoli, capogruppo Solo Novi, che si è astenuto in quanto propenso all’ingresso di eventuali nuove aziende che però, non essendo arrivate finora, saranno a suo dire meno stimolate a investire sul territorio a fronte di un aumento dei costi.

Dopo il voto, il dibattito si è spostato sui due emendamenti presentati dal centrosinistra al Documento Unico di Programmazione.

Bocciato il primo che riguardava la costruzione di un nuovo scolmatore nella zona del basso Pieve, investimento che sarebbe potuto essere coperto da compensazione destinate alla città derivanti per i lavori del Terzo Valico. L’amministrazione ha deciso, invece, di investire queste risorse nel recupero dello stabile dell’ex Cavallerizza per realizzare l’accademia enogastronomica.

Via libera invece al secondo emendamento, relativo al Cit, il Consorzio Intercomunale dei Trasporti, ormai da tempo in cattive acque. Astenuti solo i rappresentanti di Solo Novi mentre il provvedimento è stato votato da tutti gli altri. Per quanto concerne l’azienda, di cui il Comune di Novi è principale azionista, la linea di indirizzo dovrebbe essere quella di cercare una cessione a privati. Andrebbero, però, convinti a seguire la stessa strada altri centri del territorio come Gavi e Serravalle Scrivia.

Dopo l’approvazione del Dup, Documento Unico di Programmazione, è arrivata anche quella del bilancio. Il centro-destra novese è, al momento, al riparo da una possibile crisi.