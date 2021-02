Calcio Serie D: Casale fuori casa cede di misura al Saluzzo, Hsl Derthona beffata al “Coppi” dalla Folgore Caratese

Alessandria – Mercoledì da dimenticare per le compagini calcistiche alessandrine che militano in Serie D, Girone A, turno infrasettimanale e terza giornata di ritorno.

Casale e Derthona sono, infatti, incappati entrambi in una sconfitta. I Nerostellati, in trasferta a Saluzzo, hanno perso di misura, 1-0. Decisivo, per i cuneesi, il gol segnato da Gonella in una gara comunque ben giocata dai monferrini. Sfuma così per l’undici nerostellato una ghiotta occasione per raggiungere le zone più tranquille della classifica e levarsi dal “pantano” playout. Domenica i ragazzi allenati da mister Buglio saranno impegnati, al “Palli”, contro la Castellanzese.

Male anche l’Hsl Dertona che, al “Coppi”, avversario la Folgore Caratese, ha subito la più atroce delle beffe venendo sconfitta per 2-1 con la rete decisiva dei lombardi arrivata al 94’. Dopo il vantaggio della Caratese nel primo tempo, nella ripresa Concas ha firmato il pari per i Leoncelli rimasti poi però in dieci per l’espulsione di Gueye. Inevitabile, a quel punto, il forcing finale della Folgore che ha trovato la rete della vittoria con il centrocampista Michele Silvestro al 49’. Domenica 28 febbraio i Leoncelli saranno ospiti dell’Imperia.

In classifica Casale e Derthona restano, dunque, fermi rispettivamente a quota 24 e 25 punti, sempre nelle parti basse della classifica.