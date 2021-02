Grigi: recuperati Eusepi e Macchioni, saranno a disposizione per il match contro la Carrarese

Alessandria – Buone notizie per l’Alessandria Calcio in vista del posticipo al “Mocca” contro la Carrarese in programma lunedì 1° marzo. Umberto Eusepi e Alessandro Macchioni, assenti domenica per il match contro il Pontedera, hanno infatti superato i rispettivi infortuni e sono tornati a lavorare regolarmente in gruppo. Il primo aveva lamentato un fastidio al pube mentre il secondo era alle prese con la sciatalgia. Gli esami cui si sono sottoposti i due giocatori hanno confermato la guarigione e dunque potranno tornare regolarmente a disposizione di mister Longo. Ancora da recuperare, invece, Mora, Mustacchio e Bruccini.

Alcuni cambiamenti di orario, infine, nei prossimi match dei Grigi. Cambia l’orario del turno infrasettimanale di giovedì 4 marzo a Livorno, gara anticipata alle 15 (in origine era alle 17.30), confermato quello del turno casalingo con l’Albinoleffe, domenica 7, alle 20:30.

Piacenza – Alessandria si giocherà domenica 14 alle 17:30. Poi un altro impegno infrasettimanale, giovedì 18 marzo alle 17:30, al “Moccagatta”, con il Renate. Contro la Pro Vercelli, fuori casa, posticipo lunedì 22 marzo alle 21.

Domenica 28 marzo il primo dei due turni interni consecutivi, con la Lucchese, alle 17:30. Nel weekend di Pasqua tutte le gare saranno anticipate a sabato 3 aprile: l’Alessandria giocherà con la Juventus U23 alle 20:30. Domenica 11 aprile l’impegno esterno con la Pro Sesto, alle 17:30. L’ultimo atto a metà settimana sarà anche il terz’ultimo del ritorno: Alessandria – Pergolettese, mercoledì 14, alle 20:30.

Nelle ultime due giornate tutti gli incontri saranno in contemporanea: domenica 18, a Como, alle 15, domenica 25, al “Moccagatta”, alle 17:30, con la Pro Patria.