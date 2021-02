Acqui Terme: con il Recovery Fund possibile la realizzazione della bretella Strevi – Predosa dell’A26

Acqui Terme – Acqui non può più restare isolata dal punto di vista viario. È questa la proposta che è arrivata, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, da parte del Pd che è all’opposizione.

Nello specifico è stato chiesto alla giunta di valutare la realizzazione di una bretella che colleghi Acqui Terme direttamente con Predosa, paese in cui dovrebbe sorgere un nuovo casello autostradale. Ipotesi di cui si discute da almeno una quindicina d’anni. Ma per centrare l’obiettivo, secondo il Pd, è necessario un coordinamento efficace fra tutte le forze politiche in campo.

Nella nota emessa dal Partito Democratico acquese si legge che “un passo avanti nella direzione di questo progetto era stata la costruzione, nel 1997, della circonvallazione di Strevi. Con piacere abbiamo letto che anche l’assessore regionale all’agricoltura, il concittadino Marco Protopapa, si è attivato per la realizzazione di questa importante opera. Il nuovo governo Draghi e i fondi dell’Unione Europea possono essere la soluzione. Pensiamo che tutti i rappresentanti politici della provincia presenti in Parlamento debbano attivarsi per far sì che anche Acqui abbia il suo collegamento diretto con l’autostrada”.

“Attenzione al trasporto locale. Inoltre – scrivono ancora i consiglieri Dem – la A26 deve essere messa, al più presto, in condizione di funzionare a pieno regime gestendo in modo ottimale i lavori per la messa in sicurezza delle gallerie”:

Il progetto di ammodernamento infrastrutturale dovrebbe riguardare anche le linee ferroviarie e le autolinee, servizi spesso al centro di proteste e malumori dei pendolari: “il trasporto locale è senza dubbio un asset importante – ha osservato il sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini – in questo momento sto coinvolgendo anche i sindaci di Casale e Ovada per alcune valutazioni in merito, cercando di comprendere i bisogni dei nostri utenti e di ragionare su un piano di mobilità del nostro quadrante”.

Per il primo cittadino anche il progetto della bretella di Predosa va affrontato con impegno: “Abbiamo iniziato a dialogare con i sindaci del territorio acquese sulla possibilità di riaprire concretamente l’istanza riguardo la realizzazione di un casello autostradale A26 di Predosa e di una bretella di collegamento su Strevi. Le risorse del Recovery Fund possono essere fondamentali per lo sviluppo del sistema economico del nostro territorio e potrebbero essere convogliate proprio su questa infrastruttura. Il tavolo di confronto non è ancora terminato e stiamo lavorando per condividere un piano di azione con tutti i rappresentanti degli enti locali del nostro territori”.