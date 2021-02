Da Cgil, Cisl, Uil Alessandria: vaccinazione degli over 80

I Sindacati dei Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL di Alessandria hanno incontrato la Direzione della Asl AL per un confronto sull’organizzazione e l’andamento del piano vaccinale anti Covid 19.

L’incontro è avvenuto il 22 febbraio in videoconferenza.

Dopo la vaccinazione del personale sanitario, in prima linea nella lotta contro la pandemia, e dopo quella degli ospiti e dei dipendenti delle RSA (case di riposo) è ora il turno di tutti i cittadini ultraottantenni.

Nell’incontro sono state chiarite le modalità di organizzazione di questa fase e la dislocazione dei Centri vaccinali attivati nei centri zona e di quelli periferici.

Le organizzazioni sindacali sono ora impegnate a diffondere tutte le informazioni ai propri iscritti e alla popolazione anziana, fornendo ogni consulenza e assistenza fino al servizio di accompagnamento, là dove necessario, grazie all’impegno di associazioni di volontariato come Auser e Anteas.

