Derthona Basket: ripartita l’attività del settore giovanile

Tortona – Buone notizie per quanto riguarda il settore giovanile del Derthona Basket. È infatti ripartita l’attività con i ragazzi della Bertram che hanno ricominciato a scendere in campo agli ordini dello Staff Tecnico della società di corso Alessandria 1.

“Con la ripresa del Minibasket nel corso della settimana passata tutto il settore è in marcia. Circa il 90% dei nostri tesserati ha ripreso l’attività – dice Andrea Ablatico, Presidente del Derthona Basketball Lab – ed in questo infinito loop di aperture e chiusure, di incertezze e paure, un dato del genere non può che rendermi orgoglioso del lavoro fatto e della nostra gente. Mantenere il legame fra la società e le nostre famiglie, su un territorio così provato dal Covid-19, era l’obiettivo primario”.

In questo senso il Derthona Basket ha deciso di condurre i propri corsi, a tutti i livelli, in maniera completamente gratuita fino al termine della stagione. Un segnale importante, che vuole dare a tutte le famiglie e ai ragazzi una possibilità di più di riavvicinarsi allo sport, in totale sicurezza.

Appena il programma sarà definito in ogni particolare, chi ha versato la quota associativa per questa stagione avrà modo di ottenere un voucher sostitutivo o il completo rimborso, rivolgendosi in Segreteria negli orari che verranno resi noti la prossima settimana.

“Oltre al rispetto delle regole igienico/sanitarie istituzionali e dei protocolli federali, a maggior tutela dei ragazzi, abbiamo preso l’iniziativa di effettuare con cadenza quindicinale un tampone di controllo per tutti i tesserati presso la nostra struttura di allenamento. È un piccolo riconoscimento all’attaccamento dimostrato da tante famiglie ai nostri colori e non può che confermare quanto teniamo ai nostri ragazzi prima ancora che ai nostri “atleti” ha aggiunto ancora Ablatico.