Mentre la Marina Militare fa da taxi agli immigrati, la Guardia di Finanza fa loro da scorta

Incredibile! Abbiamo già documentato col video precedente come la Guardia Costiera della Marina Militare Italiana abbia caricaro centinaia di migranti traghettandoli da noi a nostre spese, ma ora dobbiamo documentare ancora di peggio e cioè che le motovedette della Guardia di Finanza S C O R T A N O i barconi dei migranti! In redazione non sappiamo più cosa pensare e ci dispiace che la nostra bella Patria sia mortificata fino a questo punto. Ci ammazzano l’ambasciatore in Congo e un carabiniere, vengono qua e spaccano tutto, si ubriacano, non usano la mascherina e aggrediscono i nostri concittadini. Lampedusa è praticamente esplosa per colpa loro, ma noi, invece di contenerne il flusso, li scortiamo premurosamente nei nostri porti. Siamo gli zimbelli del mondo.

Video sotto da non perdere.

Continua l’invasione a #Lampedusa: oggi altri due barconi di #migranti sono arrivati sull’isola.

Rosario Costanza denuncia ciò che è avvenuto nei giorni scorsi nell’hotspot: un minore è stato accoltellato da altri immigrati. pic.twitter.com/dyTxHP6tA3 — Francesca Totolo (@francescatotolo) February 25, 2021