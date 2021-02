Pallacanestro Femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia in cerca di riscatto sabato riceve Vicenza

Castelnuovo Scrivia – Ancora un impegno casalingo, nel campionato di pallacanestro femminile di Serie A2, per l’Autosped Castelnuovo Scrivia che sabato alle 18, al PalaCamagna di Tortona, riceverà la visita del Vicenza Basket che in classifica si trova a due soli punti di distanza dalle tortonesi. Partita molto delicata quella che attende le ragazze di coach Zara, desiderose di interrompere questo trend negativo maturato con i tre stop consecutivi subiti nelle ultime uscite. Sarà, però, Vicenza un avversaria non certo delle più morbide visto l’ottimo cammino compiuto sin qui dalle venete. Dopo una stagione complicata Vicenza quest’anno è stata senza dubbio una delle principali sorprese, in positivo, del campionato ed ha anche accarezzato il sogno dell’accesso alle finali di Coppa, restandone esclusa solamente a causa del quoziente canestri peggiore rispetto alle tortonesi ed a Moncalieri. Sotto la guida di Rebellato prima e del subentrato Sinigaglia poi, le venete hanno saputo essere, fin da subito, squadra capace di battere formazioni che sulla carta sembravano essere superiori. Il roster vicentino può contare su atlete di sicuro valore e rendimento come il capitano Monaco, Tagliapietra, al rientro dopo un infortunio, la italo argentina Villaruel, fino a qui tra le migliori realizzatrici del girone, cui si affiancano le giovani Sartore, Priante e Grazian. Senza dimenticare le ali Lazzaro, l’ex Ponzano Veneto Gobbo e la giovane Bellon mentre nel ruolo di centro si alternano Tibè, Colabello e la giovane Mioni. In casa Autosped la voglia di riscatto, dopo le ultime sconfitte, è sicuramente alta ed in settimana staff tecnico ed atlete hanno lavorato per provare ad invertire una rotta che nelle ultime settimane è stata decisamente travagliata. Sicuramente un banco di prova importante la sfida con Vicenza per verificare lo stato di forma dell’Autosped a due settimane dalla disputa delle finali di Coppa.