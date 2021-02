Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato sconfitto a Mantova, per i monferrini sesto ko consecutivo

Mantova (Staff Mantova 90 – JB Monferrato 63) – Sesta sconfitta di fila per la JB Monferrato, piegata 90-63 da Staff Mantova nel recupero della quinta giornata della Serie A2 di pallacanestro. Per la squadra dei coach Valentini e Fabrizi, ancora senza l’infortunato Redivo, il miglior realizzatore è stato Fabio Valentini, con 16 punti.

La cronaca della partita.

Parte in salita il primo quarto per la Novipiù. Weaver segna subito da tre punti. Risposta di Camara che si fa trovare pronto sotto canestro sul suggerimento di Thompson. James inizia a scaldarsi. Tripla di Ghersetti. 8-2. Primo affondo di Mantova sul 12-4 con ancora Weaver sugli scudi. Donzelli da tre punti fa tornare il sereno. Altra azione fotocopia dall’angolo. Questa volta è Tomasini a segnare. 14-12. Mantova è sul pezzo. Maspero e James dalla distanza valgono il +10 sul finire di quarto. Tomasini ne mette soltanto uno dalla lunetta. Si chiude primo quarto sul 22-13.

Piazzato di Thompson. Entra in partita anche Ceron con una tripla. Di nuovo Weaver dalla distanza. Luca Valentini e Fabio Valentini si mettono in società. Due traccianti da fuori per provare a rispondere al canestro di Maspero. Giocata intelligente di Ceron. Canestro più fallo. 34-23. Poi ancora Cortese dalla distanza. James è bollente. Due triple in rapida successione a cui si aggiunge il fallo antisportivo fischiato a Fabio Valentini. È un momento difficile per i rossoblu. Tripla di Ceron. 51-26. Sul finire di quarto con l’orgoglio Martinoni e Luca Valentini provano a rosicchiare qualcosa. Si va all’intervallo sul 53-30.

Tornati in campo Ghersetti ristabilisce l’ordine con l’esperienza. JB Monferrato pasticcia e dalla lunetta Ferrara prima e Weaver poi valgono il 58-30. Tripla di Fabio Valentini. Il canestro resta stregato per Tomasini e compagni. Così dalla lunetta gli Stings prendono il largo. Ceron intercetta un passaggio e in solitaria fa il 66-37. Tripla di Fabio Valentini. In chiusura di quarto ancora Ceron prima della tripla di Martinoni. 68-44.

L’ultima frazione parte con il canestro di Luca Valentini. Da tre Thompson che vale il -20. Mantova gestisce il vantaggio. Canestro di Tomasini e pronta risposta di Cortese in penetrazione. Tripla di Maspero. Camara duella con Infante e segna. La risposta dall’altro lato non si fa attendere con il centro italiano in un momento positivo. Camara trova il suo primo canestro da tre punti ma il finale di gara ha poco da raccontare. Finisce 90-63 per Stings Mantova.

Staff Mantova – JB Monferrato 90-63 (22-13, 31-17, 15-14, 22-19)

Staff Mantova: James 19 (2/7, 4/8), Weaver 14 (3/4, 2/3), Ceron 13 (3/4, 2/5), Maspero 10 (0/0, 3/4), Ferrara 8 (1/2, 0/1), Infante 7 (2/2, 1/2), Bonacini 6 (3/6, 0/1), Cortese 6 (1/2, 1/4), Ghersetti 5 (1/5, 1/2), Ziviani 2 (1/2, 0/1), Mirkovski 0 (0/1, 0/0). All.: Di Carlo

JB Monferrato: Fabio Valentini 16 (3/7, 3/7), Luca Valentini 11 (3/5, 1/2), Camara 10 (2/4, 1/2), Tomasini 8 (2/7, 1/7), Martinoni 7 (2/6, 1/1), Thompson 5 (1/4, 1/4), Donzelli 5 (0/2, 1/2), Sirchia 1 (0/0, 0/2), Giombini, Cappelletti, Redivo NE, Lomele NE. All.: Valentini.