Per la morte del giovane ciclista toscano Giovanni Iannelli in tre rischiano il processo

Alessandria – Ci sarà un processo per la morte di Giovanni Iannelli, il ciclista di Prato che perse la vita due anni fa a Molino dei Torti, nel tortonese, nel corso della competizione “Bassa Valle Scrivia”?

Ancora non si sa. Il pm della procura di Alessandria, Andrea Trucano, ha chiesto l’archiviazione del fascicolo in cui inizialmente erano stati indagati tre degli organizzatori della gara, Ennio Ferrari, presidente dell’associazione sportiva che ha organizzato la corsa, G.S. Bassa Valle Scrivia, Danilo Massocchi e Francesco Dottore, direttore e vice direttore di corsa, per omicidio colposo. Ieri è arrivata la richiesta di opposizione da parte dei legali della famiglia Iannelli, Leonardo Pugi e Gabriele Terranova, che hanno partecipato all’udienza di fronte al gip di Alessandria.

Giovanni Iannelli stava partecipando alla “Bassa Valle Scrivia” quando, a 150 metri dal traguardo, andò a sbattere contro un muretto picchiando violentemente la testa. La famiglia chiede che venga faccia chiarezza sulla regolarità del percorso e sulle misure di sicurezza adottate. Il giudice si è preso qualche giorno per decidere.

“Davanti al giudice è stata esaminata tutta la documentazione che abbiamo prodotto: tre consulenze di parte, le testimonianze dei corridori, le sequenze fotografiche. Tutti elementi – hanno spiegato i legali di Iannelli – per poter fare un processo e approfondire le responsabilità di chi secondo noi non ha fatto tutto ciò che andava fatto per garantire la sicurezza dei corridori. La nostra causa è questa e siamo fiduciosi che venga accolta dal gip. Ha a disposizione tutta la documentazione per poter decidere in maniera serena” hanno concluso.

Sulla tragica morte del giovane ciclista pratese erano intervenuti anche due noti big del ciclismo come Vincenzo Nibali e Mario Cipollini.

“Mettete le transenne! A pagarne maledettamente le conseguenze alla fine siamo solo noi e le nostre famiglie, e in alcuni casi anche il pubblico “aveva scritto Nibali mentre Cipollini aveva sottolineato che “se prendiamo in analisi la caduta di Molino dei Torti, che purtroppo è costata la vita a Giovanni, io credo che nel ciclismo dilettantistico non si dovrebbe nemmeno prendere in considerazione di fare una gara con l’arrivo in quel punto e soprattutto senza le protezioni dovute”.

A chiedere il processo è anche il Comitato regionale toscano della Federazione ciclistica italiana.