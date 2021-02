Rally: il VM Team di Valenza impegnato in due gare nel fine settimana

Valenza – Fine settimana di competizioni per il VM Motor Team di Valenza. Due i fronti sui quali saranno attivi i piloti della scuderia di Moreno Voltan.

In Piemonte, alla “Ronde del Canavese” in programma il 27 e 28 febbraio, parteciperà Fabio Becuti, reduce dal buon risultato del Rally di Adria, affiancato da Fabio Gulmini su una Renault Clio R3C mentre Marco Petracca dividerà con Stefano Bosco l’abitacolo di una Renault Clio R1. Esordio con i colori Vm per Gabriele Bellini, che con la moglie Alice Bellesio affronterà le quattro prove speciali della gara piemontese su una Fiat 600 in classe A0.

Sempre il 27 e 28 febbraio al “Rally dei Laghi”, gara lombarda valida per la Coppa Rally di Zona, ci saranno invece Claudio Bico, con la figlia Giulia alle note su una Renault Clio R3C e Alessandro Rozio con Stefano Pistoresi, al via su una Opel Corsa Gsi A6.

Giorni di lavoro anche per la Erreffe Rally Team di Castelnuovo Scrivia.

Il team tortonese ha, infatti, raggiunto un doppio accordo nella massima serie nazionale: con il pilota vogherese Giacomo Scattolon e con Antonio Rusce che guiderà una Skoda Fabia R5 Evo, con navigatore Sauro Farnocchia.