Terzo Valico essenziale per il potenziamento del nodo ferroviario nel Nord Ovest

Alessandria – La chiamano la “metropolitana del Nord Ovest” ed in effetti i tempi di percorrenza paiono essere quelli: cinquanta per arrivare a Milano, cinquantuno per arrivare a Torino. È l’alta velocità che inizia a concretizzarsi, e dunque a non essere più una chimera, e questo grazie al futuro Terzo valico, a un mix di interventi sull’infrastruttura storica e a un riorientamento della strategia delle Ferrovie, di cui potrebbe beneficiare non tanto la velocità quanto la frequenza dei collegamenti con le due metropoli.

La tendenza, in generale, è quella di un’attenzione che si sta spostando verso linee con vocazione più turistica come quelle liguri dove, nel cambio orario dell’anno scorso, era stato inserito un ulteriore Frecciarossa, dopo la prima esperienza del Genova-Venezia via Milano.

Esperimento riuscito per le Fs ed è per questo che, con l’orario estivo, i collegamenti simili dovrebbero moltiplicarsi.

Ma affinché il disegno regga è essenziale intervenire su un tracciato che, in Liguria e nella bassa lombarda e piemontese, scontano ancora tecnologie e geometrie in parte ereditate dal secolo scorso come i colli di bottiglia che azzopperebbero le performance dei treni di ultima generazione.

In questo senso il cuore di tutto il sistema sarà il Terzo Valico, con l’ulteriore aiuto alla regolarità che arriverà dal Nodo ferroviario di Genova. Non una infrastruttura ad alta velocità in senso stretto, ma con caratteristiche tali da non essere paragonabile alle due linee storiche, via Busalla e via Arquata.

L’obiettivo è il 2024, anno in cui dovrebbe essere completato il tracciato ma perché tutto giri per il verso giusto, l’intera linea dovrà essere adeguata a determinati standard e Rfi sta lavorando per questo.

Una prima fase dei lavori comprenderà l’installazione di nuovi apparati per la gestione della circolazione nelle stazioni di Asti, Villafranca e Villanova e l’ammodernamento dei sistemi fra Trofarello e Alessandria dove sono previsti interventi anche al sistema di distanziamento, che consentiranno di far circolare i treni fino a 200 chilometri orari. La stazione di Asti sarà riorganizzata per accogliere convogli di 750 metri, lo standard europeo per i merci, mentre sul tratto alessandrino la stazione di Novi avrà un nuovo centro di comando e controllo.

Sempre sul versante alessandrino l’obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza e poter far circolare i treni a composizione piena (750 metri) tra Tortona e Milano Rogoredo. I principali interventi in programma saranno il nuovo apparato centrale di comando tra Pavia e Voghera, che sarà attivato per fasi a partire dal 2022. Lo stesso sistema, dall’anno seguente, sarà esteso alla tratta tra Voghera e Tortona. Nella stessa area, a mettere ulteriore ordine, sono previsti il quadruplicamento del tracciato tra Milano e Pavia e tra Voghera e Tortona. Nel primo caso, il progetto è in corso di autorizzazione e si prevede di aprire i cantieri nel 2025. Per la tratta tra Voghera e Tortona, il progetto è in fase di revisione alla luce delle alluvioni del 2014 e 2019.