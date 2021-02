Calcio Serie D: Casale riceve la Castellanzese seconda forza del campionato, Hsl Derthona in casa dell’Imperia

Alessandria – Neanche il tempo di rifiatare dopo il turno infrasettimanale che per le compagini calcistiche alessandrine che militano in Serie D è già tempo di tornare in pista. Domenica si gioca la quarta giornata di ritorno e, nel Girone A, Casale e Derthona dovranno cercare di riscattarsi dopo i due ko patiti mercoledì.

I Nerostellati, al “Palli”, riceveranno la visita della Castellanzese, vera rivelazione di questo campionato ed attuale seconda forza del torneo dietro alla capolista Gozzano. Una sfida, dunque, certamente non facile per l’undici allenato da mister Buglio che dovrà comunque cercare di portare a casa punti, dopo la sconfitta esterna a Saluzzo, per tentare di allontanare ulteriormente la zona playout.

Fuori casa l’Hsl Derthona che domenica andrà a fare visita all’Imperia, compagine che stanzia nella parte medio alta della graduatoria. Per i Leoncelli è un periodo davvero nero con solo una vittoria nelle ultime tredici gare e mercoledì è arrivato il ko beffa al “Coppi” contro la Folgore Caratese, sconfitta arrivata al 48’della ripresa con un gol dell’ex Casale D’Antoni. Per Teti e compagni serve, dunque, il classico scossone anche perché la classifica comincia a farsi deficitaria con la zona playout sempre più vicina.