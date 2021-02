Da Torino Tricolore: solidarietà ai corrieri Amazon

Brandizzo, 26 febbraio – Con uno striscione sulla sede di Brandizzo, Torino Tricolore ha voluto portare la propria solidarietà ai corrieri Amazon, ieri protagonisti di una protesta per via del lavoro massacrante e delle poche tutele. “Abbiamo voluto far sapere ai corrieri Amazon – ha dichiarato Matteo Rossino di Torino Tricolore – che siamo al loro fianco in questa battaglia di diritti lavorativi. Non troviamo accettabile che la mole di lavoro eccessiva che queste persone devono affrontare, venga scelta da un algoritmo che, chiaramente, si basa su statistiche e non sulla realtà di tutti i giorni. Inoltre, come se non bastasse, in caso di multe e danni ai furgoni, sono gli stessi corrieri a doversi far carico delle spese – ha concluso Rossino – una cosa davvero folle visti i carichi di lavoro imposti dalla multinazionale ai suoi dipendenti. I dirigenti Amazon farebbero bene a ricordarsi che stiamo parlando di persone, non di macchine”.