Grigi: lunedì posticipo con la Carrarese, per i piemontesi obbligatori i tre punti per cercare di restare in zona playoff

Alessandria – Si gioca questo fine settima l’ottava giornata di ritorno nel campionato di calco di Serie C Girone A e l’Alessandria sarà impegnata nel match casalingo contro la Cararrese che sarà il posticipo, lunedì 1° marzo alle 18 al “Mocca”.

In casa grigia sarà necessario un cambio di passo dato che l’undici allenato da mister Moreno Longo è dal 30 gennaio che non vince, 2-1 esterno all’Olbia, ed è reduce da tre pareggi di fila, contro Giana Erminio, Grosseto e Pontedera per una posizione di classifica che vede Pisseri e compagni stanziare al sesto posto a ben quattordici punti dalla vetta occupata dal Como. Lunedì serviranno, dunque, assolutamente i tre punti se i piemontesi vorranno continuare almeno a stare in zona spareggi per la promozione. Nelle file dei mandrogni mister Longo ritroverà Eusepi e Macchioni mentre dovrà fare a meno di Mora, Mustacchio e Bruccini.

Nella Carrarese unico assente certo sarà il centrocampista Agyei, squalificato per un turno. Per il resto mister Baldini tenterà di sfruttare il tempo a disposizione per ottimizzare il recupero di alcuni elementi che non sono al meglio, come Murolo, Luci e Bresciani, usciti anzitempo nella gara di domenica scorsa persa in casa con il Novara. Per il resto la squadra sarà al completo: da Valietti a Caccavallo, da Foresta a Doumbia.