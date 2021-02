Ha parcheggiato in mezzo all’autostrada, traffico in tilt, interviene Polstrada

Ovada – Nei giorni scorsi, il Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Genova, era allertato da alcuni automobilisti in transito sulla A/26 Genova-Gravellona Toce, poiché tra gli svincoli di Predosa e l’uscita di Ovada era presente una vettura ferma al centro della strada senza nessuno a bordo e, poco distante, una persona appiedata che vagava sulla carreggiata, in evidente stato confusionale. Sul posto interveniva subito una pattuglia Polstrada che, piazzandosi al centro della carreggiata in regime di safety-car, rallentava il traffico fino al luogo segnalato. Gli agenti notavano che nell’auto “parcheggiata” al centro della corsia autostradale tra la seconda e la terza corsia, non c’era nessuno. Dopo aver provveduto a spostare il veicolo a bordo strada, sempre in regime di safety-car, gli agenti individuavano un ragazzo di 23 anni alcune centinaia di metri più avanti, in forte stato di agitazione e con l’intenzione manifestata più volte di attraversare la carreggiata e scavalcare lo spartitraffico centrale. Dopo essersi avvicinati al soggetto i poliziotti sono riusciti a calmarlo e a metterlo in sicurezza e, successivamente, dopo aver informato i familiari di quanto accaduto, il giovane era ricoverato in Tso all’Ospedale Civile di Novi Ligure per le cure del caso. Nei suoi confronti è stata avviata avviata la procedura di revisione straordinaria della patente di guida onde verificare la persistenza dei prescritti requisiti psicofisici.