Iniziata a Novi in Comune la consegna dei buoni spesa

Novi Ligure – Ha preso il via stamane, dalle 9, la distribuzione della nuova tranche dei buoni spesa per i novesi che ne hanno fatto richiesta. I beneficiari con l’iniziale del cognome dalla A alla D potranno recarsi fino alle 13 all’Ufficio relazioni con il pubblico, nel palazzo comunale in via Girardengo.

Lunedì 1° marzo, dalle 14 alle 16, toccherà ai richiedenti con iniziale dalla E alla N mentre martedì 2 marzo, agli stessi orari, sarà la volta dei beneficiari dalla lettera O alla Z.

Spiega Marisa Franco, assessore agli Affari Sociali del Comune di Novi: “Sono 435 i nuclei famigliari aventi diritto. Sono circa un centinaio di più rispetto alla tranche consegnata prima di Natale. Le domande totali ricevute sono state 554. I tagliandi hanno un valore complessivo di circa 87 mila euro, che considerando l’avanzo della fase precedente vanno a coprire tutti i 149 mila euro che il governo ha destinato alla nostra città. Ci aspettavamo una crescita rispetto al periodo prefestivo perché allora avevamo definito tempistiche più brevi per le procedure”.

Sarà possibile contattare direttamente l’Urp, Ufficio Relazioni con il Pubblico, via telefono allo 0143 – 772207 o al numero verde 800.702.811 per tutti coloro che fossero impossibilitati a presentarsi nel giorno stabilito dell’appuntamento oppure scrivendo un’email a urp@comune.noviligure.al.it.

Gli addetti ai lavori, analizzate le domande, si sono già premurati di avvisare telefonicamente o via posta elettronica le persone che non sono state ammesse.

Sul sito del Comune è presente l’elenco di tutte le attività commerciali convenzionate che accettano i tagliandi, i quali possono essere utilizzati esclusivamente per generi alimentari, con divieto di acquisto di super alcolici.

A buon punto anche la distribuzione delle risorse relative al Bonus Novi, il fondo di 165.000 euro dedicato a piccole e medie imprese che garantirà un aiuto pari a 1000 euro per ciascuna delle 145 attività la cui richiesta è stata accettata.