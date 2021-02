Non perdiamo la capacità di sognare

Buongiorno e buon sabato,

c’è una frase che continua a girarmi in testa da quando l’ho letta, pochi giorni fa. È della regista Emma Dante (più sotto nella foto), che a proposito della chiusura di teatri e cinema, ha detto in un’intervista: “Rischiamo di perdere la capacità di sognare”.

Non sono un medico e quindi mi rimetto alle decisioni degli esperti, ma certo è un po’ faticosa da accettare questa serrata dei luoghi dedicati alla cultura e allo spettacolo, destinata a durare ancora un mese secondo la bozza del nuovo decreto del governo.

Capisco che con le sale aperte ci sarebbe più gente in giro la sera, con maggiori rischi per la circolazione del virus, ma è anche vero che lo spazio di un cinema e di un teatro è facilmente gestibile quanto a distanziamenti in sala e prenotazioni in anticipo per scongiurare assembramenti agli ingressi.

Ma questi sono gli aspetti tecnici della questione e non voglio dilungarmi. Così come non desidero affrontare il derby con Sanremo, visto che siamo alla vigilia del Festival che si dimostra più forte anche del Covid e al netto di imprevisti dell’ultima ora alzerà regolarmente – lui sì – il sipario anche quest’anno. Senza pubblico in sala, d’accordo, ma probabilmente con un’audience record davanti alla tv, costretti come siamo a rimanere a casa la sera.

Ciò che mi preme evidenziare sono invece le conseguenze immateriali della rinuncia a cinema e teatri. “La capacità di riflettere, elaborare, sognare che ti viene da luoghi che curano l’anima come i teatri”, per usare ancora le parole di Emma Dante. Rischiamo cioè di uscire da questa fase di emergenza sanitaria più poveri anche spiritualmente, per aver smesso di alimentare la nostra fantasia e la nostra immaginazione.

Ci sono i libri, per fortuna, e l’aumento delle vendite rappresenta un segnale incoraggiante. Ma da soli non bastano a nutrire la nostra umanità. Serve il vaccino dell’intrattenimento e quando vediamo i lavoratori dello spettacolo manifestare in piazza proviamo a pensare che non stanno difendendo soltanto il proprio posto di lavoro, ma anche la nostra possibilità di essere persone più complete. Le speranze di ricostruire un mondo più sano passano anche da qui.