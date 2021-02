Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona riceve Urania Milano, rinviato a data da destinarsi causa Covid il match della JB Monferrato contro Orzinuovi

Alessandria – Impegno casalingo per Bertram Derthona che domenica alle 20:45 affronterà, al PalaOltrepò di Voghera, Urania Milano. Nelle file della capolista del campionato di Serie A2 di pallacanestro non ci sarà l’infortunato Jalen Cannon, alle prese con un problema ai legamenti patito dopo la gara con Assigeco Piacenza. In accordo con lo staff medico-sanitario del Club, Cannon ha iniziato il proprio percorso riabilitativo e la sua situazione sarà valutata quotidianamente per il suo recupero.

Niente match, invece, per la JB Monferrato. I piemontesi domenica alle 18 avrebbero dovuto affrontare, fuori casa, Agribertocchi Orzinuovi Basket ma nel roster bresciano sono stati trovati otto giocatori positivi al Covid e la gara è stata, così, rinviata a data da destinarsi.