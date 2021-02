Col suo ultimo libro “Muse dell’Apocalisse” Fabio Tirelli cerca la verità col cuore e con l’aiuto di miti e simboli

di Andrea Guenna – “Muse dell’Apocalisse”, l’ultimo libro di Fabio Tirelli, filosofo e raffinato psicologo che abita ad Alessandria, non a caso la città di Umberto Eco, è un libro che fa riflettere su molti aspetti della nostra vita. Tirelli compie una sorta di corto circuito fra mente e cuore, per un approccio pascaliano alla verità che con l’apocalisse sarà svelata. E se per Tirelli, come per Pascal, anche il cuore ha le sue ragioni, l’uomo è un punto al centro dell’universo, confine tra il macrocosmo che lo avvolge ed il microcosmo che lo compone, realtà infinite, tangenti la sfera dell’immanente. Per questo motivo si rifà alla trascendenza e al mito, chiedendo aiuto alle Muse, le figlie di Zeus che, come il loro padre, sono detentrici della verità. Una verità che Tirelli inserisce a vario titolo in dieci capitoli dove i temi trattati sono legati fra loro dal tentativo di fare un po’ d’ordine nel caos contemporaneo grazie appunto alle percezioni del Cuore (Pascal) e del ragionamento filosofico e simbolico (Kant), che mette insieme ogni conoscenza ad arricchimento della ragione che così è in grado di percepire segnali altrimenti impercettibili (Cartesio). E il fatto stesso di suddividere il libro in dieci capitoli non appare casuale in quanto il numero 10, già simbolo di perfezione, è anche il simbolo dell’apocalisse intesa come annullamento di tutte le cose quando sarà svelata la verità. Il Dieci è il totale dei primi quattro numeri e perciò contiene la globalità dei principi universali. Corrisponde alla Tetraktys pitagorica, essendo formato dalla somma delle prime quattro cifre (1+2+3+4=10), per cui esprime la totalità, il compimento, la realizzazione finale e contiene tutte le possibili relazioni numeriche.

I temi trattati sono i più disparati, ma volti a facilitare la comprensione, per quanto possibile, di ciò che avviene in un mondo precipitato nel caos.

Un’ottima lettura, da centellinare; un libro da tenere sul comodino.

Il libro si può acquistare cliccando:https://www.gruppoalbatros.com/prodotti/muse-dellapocalisse-fabio-tirelli/