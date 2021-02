Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia torna alla vittoria, battuto Vicenza

Tortona (Autosped Castelnuovo Scrivia 68 – Vicenza Basket Femminile 66) – Ritorno alla vittoria, nel campionato di pallacanestro femminile di serie A2, per l’Autosped Castelnuovo Scrivia che oggi pomeriggio, al PalaCamagna di Tortona, ha battuto 68-66 il Vicenza Basket Femminile, soffrendo nel finale dopo aver avuto a pochi minuti dal termine anche quindici punti di vantaggio. Da segnalare il ritorno nel roster tortonese di Valentina Gatti, al rientro in squadra dopo un mese e mezzo per un infortunio alla schiena.

La cronaca del match.

Partenza buonissima da parte delle locali con Tay Madonna tra le migliori realizzatrici, 57 per cento per cento per lei. L’equilibrio si rompe, 23-17, al primo stop. Madonna continua a colpire e Castelnuovo vola a + 13 (36-23) e anche grazie a Podrug, a Colli e D’Angelo, e va all’intervallo lungo 42-32, respingendo i tentativi delle vicentine di avvicinarsi.

Il vantaggio dura per quasi tutto il terzo periodo e quando le venete accorciano, ci pensa proprio Gatti, con un minibreak di 4-0, a respingere in avanti le “giraffe”, 49-61 all’ultimo stop con l’ultimo canestro di Bonvecchio.

Le tortonesi si portano in avanti di quindici punti nell’ultimo quarto poi Castelnuovo Scrivia commette qualche errore di troppo, consegnando palloni per il controbreak di Vicenza, 0-8.

Nel finale punteggio nuovamente in discussione perché le tortonesi perdono un po’ di intensità e coach Zara chiama due time out per rimettere ordine nel gioco.

Le venete risalgono a -2, ma Castelnuovo stringe i denti e alla fine esulta. Le piemontesi tornano a + 4 su Vicenza, che deve però recuperare due gare, ma per Castelnuovo Scrivia l’importante era tornare alla vittoria dopo un periodo abbastanza negativo.

