Pallavolo: in Serie C femminile bene Occimiano, sconfitte per Alessandria e Valenza; nella maschile Plastipol Ovada si arrende al Verbania

Alessandria – Sabato di alti e bassi per le squadre di pallavolo della provincia di Alessandria. In serie C femminile Fortitudo Occimiano ha battuto Mokaor Vercelli al termine di una sfida molto combattuta con le monferrine che hanno avuto più occasioni per chiudere prima la gara ma senza riuscirci subito.

Alla fine, dopo un tira e molla di vantaggi, sono arrivati i due punti per le alessandrine.

Sempre nella pallavolo femminile sconfitta, invece, per l’Alessandria Volley che si è arresa, fuori casa, a Play Asti. Match dominato dalle astigiane, 25/15, 25/19, 25/21.

Cantine Rasore Ovada ha battuto Zs Ch Valenza, che si era imposta nel primo atto: al “Geirino” 3/0 per il sestetto allenato da Domenico Patrone, 25/22, 25/12, 25/22.

Nella pallavolo maschile Plastipol Ovada si è arreso ad Altiora Verbania con un netto 3-0.

Ferma tutta la serie B. Si dovrebbe ripartire il 6 marzo, ma per le formazioni acquesi, soprattutto la femminile di B1, c’è incertezza, perché la squadra non è ancora tornata in palestra ad allenarsi.