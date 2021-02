Un progetto di “Rinascita Monferrina” che parte da una maggiore attenzione agli anziani

Giarole – Interessante iniziativa del Soggiorno Airone, Rsa accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale sita in Strada Villabella 39, che, in collaborazione con l’omologa Rsa Ribero Luino di Ticineto, mette a disposizione di dieci nuovi ospiti la sua struttura all’avanguardia con una retta privilegiata. Saranno presi in considerazione anziani bisognosi del Monferrato che avranno telefonato allo 0142 68305 o avranno inviato una e-mail a soggiornoairone@tiscali.it. La struttura monferrina è all’avanguardia per i servizi forniti, in quanto vanta, fra l’altro, d’un attrezzato ambulatorio medico, un ambulatorio dentistico, una farmacia interna ed una palestra per la riabilitazione.

L’iniziativa è molto interessante poiché messa a disposizione da una struttura all’avanguardia, consapevole che campiamo di più e meglio grazie al fatto che gli anni aggiunti rispetto ai nostri predecessori si piazzano nella mezza età, allungandone i tempi e il vigore. Non sono cioè gli ultimi anni di vita – i più disagiati – che si protraggono.

Al Soggiorno Airone agevolano questo nuovo aspetto ed è per questo che i loro ospiti “aggiungono vita agli anni” grazie ad un nuovo concetto di vecchiaia per cui si tende a mantenere la forza muscolare, la sveltezza nel camminare, la rapidità delle reazioni, la facilità nel discorrere, il modo di ragionare, ed è per questo che la Rsa di Giarole vanta una palestra attrezzata ed una serie di intrattenimenti sociali tesi a mantenere alta l’attenzione degli ospiti che conducono una vita densa di piacevoli stimoli intellettuali. Nella struttura monferrina sanno infatti che l’aumentata aspettativa di vita va di pari passo con molti più anni da vivere in buone condizioni fisico-mentali nelle età finali.