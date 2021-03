Atletica leggera: il monferrino Paolo Dal Molin terzo al World Indoor Tour di Madrid

Occimiano – Buona prestazione per Paolo Dal Molin, lo scorso fine settimana, in Spagna. A Madrid l’ostacolista di Occimiano, portacolori delle Fiamme Oro, ha chiuso al terzo posto il World Indoor Tour di atletica leggera. Dal Molin ha gareggiato nei 60 ostacoli, dove ha vinto l’americano Grant Holloway che ha migliorato di un centesimo il record del mondo dell’inglese Colin Jackson, primato che resisteva dal lontano 1994. Dal Molin è stato preceduto al secondo posto dal britannico Andy Pozzi, uno dei rivali dell’Azzurro ai prossimi Europei di Torun che ci correranno in Polonia dal 4 al 7 marzo.